Paulo Fonseca parla alla vigilia della gara contro l’Inter: il tecnico della Roma presenta il big match della 17esima giornata

INTER CON GRANDI INDIVIDUALITA’ – «È vero che l’Inter ha grandi giocatori, ma non posso vedere solo questo. Per me l’Inter è una grande squadra, con un’identità molto forte. È facile capire come gioca, ma è difficile opporsi. Non sono solo individualità, sono un collettivo molto forte. Abbiamo preparato la partita pensando al collettivo forte dell’Inter e alle situazioni individuali. Spinazzola è recuperato e domani giocherà».

SCUDETTO – «Per noi l’importante è la gara di domani. Poi penseremo alla Lazio. Penso che non sia giusto pensare oltre in questo momento».

SCONTRI DIRETTI – «È facile capire che contro una squadra come l’Inter non si può sbagliare. Dobbiamo essere rigorosi difensivamente, poi avere fiducia col pallone per cercare lo spazio che vogliamo. Abbiamo lavorato sui dettagli per non sbagliare».

DIAWARA, PORTIERE E CENTROCAMPO – «Diawara sta bene, molto meglio fisicamente. Deve aspettare, avrà sicuro un’opportunità di giocare, ma ora si sta allenando molto bene. È un grande professionista, si allena sempre bene. Sono fiducioso che a breve avrà una chance di giocare. Mirante non sta bene, si è allenato ma ha sentito un fastidio. Gioca Pau. Veretout, Cristante e Villar? Due di questi tre giocheranno».