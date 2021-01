Roma, Fonseca: «Il derby? Sono solo tre punti. Ecco come sta Pedro»

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio. Le sue parole

PAROLE TIAGO PINTO – «Ho visto la conferenza di Tiago. Ha parlato di questo progetto, ma ha parlato anche di ambizione ed è importante averla in tutti i momenti. Stiamo lavorando tutti insieme per essere una squadra ambiziosa che vuole vincere sempre, questo per me è la cosa più importante».

MAI VINTO UN DERBY – «Ma non ho nemmeno perso. Sappiamo tutti che è una partita importante per tutti. Sono solo tre punti che ci giochiamo e che vogliamo vincere».

VINCERE SUBITO – «L’ambizione deve essere sempre presente, questo non può mancare. Noi vogliamo vincere sempre pensando partita dopo partita».

CONDIZIONE FISICA E MENTALE – «Nella gara contro l’Inter abbiamo finito in crescendo, penso che a volte incida di più l’aspetto psicologico. Stiamo lavorando per essere sempre più continui, abbiamo analizzato la partita di domenica e credo che i ragazzi abbiano capito cosa serve per avere sempre la stessa intensità in campo».

VERETOUT SU MILINKOVIC O LUIS ALBERTO – «Questa è una domanda intelligente per sapere chi giocherà, loro hanno Milinkovic e Luis Alberto che sono molto forti, così come i loro attaccanti. Abbiamo lavorato pensando sia al loro collettivo che alle loro individualità».

PORTE CHIUSE – «Non è mai un vantaggio giocare senza tifosi, noi abbiamo molta voglia di tornare a vedere il pubblico allo stadio».

PEDRO – «Sta bene, sarà convocato».