Conferenza stampa Gasperini: «Coppa Italia ciliegina sulla torta di questi cinque anni»

Conferenza stampa Gasperini: le parole del tecnico alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus. Le sue parole

CILIEGINA SULLA TORTA – «Sarebbe un’ottima ciliegina, la torta è quella di questi cinque anni. Siamo cresciuti molto, questa è la seconda finale. Poi ci sono le tre qualificazioni in Champions che sono un grande successo».

ATALANTA CHE TIRA INDIETRO LA GAMBA – «Sono stupidate di chi le dice. Siamo responsabili del nostro destino. Così come Milan e Juventus. Sono state giocate 37 partite. Noi faremo tutto quello che è nella nostra possibilità. Per vincere la Coppa e arrivare secondi. Il resto sono illazioni di poco conto».

CAMPIONATO – «Quest’anno siamo stati bravi. Non era mai successo di finire davanti alla Juve, avevano vinto 9 campionati di fila. Noi siamo riusciti a ripeterci e loro no. Ma questo non significa che la loro squadra non sia di valore. Siamo stati solo più bravi».

FINALE – «Quando arrivi in finale sai che deve uscire un vincitore dai 90 minuti o 120 minuti o rigori. Questo cambia la visione del precedente passaggio. Abbiamo eliminato Cagliari, Lazio, Napoli. Abbiamo il diritto di giocarci questa partita contro una grande squadra. Mi auguro che sia una finale molo bella».