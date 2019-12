Godin: «Proveremo a fare del male al Barcellona con aggressività»

Diego Godin parla alla vigilia della gara contro il Barcellona: ecco le parole del difensore dell’Inter verso la partita di Champions

Diego Godin è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del decisivo scontro in Champions League tra Barcellona e Inter. Ecco le sue parole.

GODIN – «L’obiettivo è la gara di domani, non pensiamo oltre. Il Barca è una delle migliori squadre al mondo, vince sempre almeno un trofeo ogni stagione. C’è entusiasmo nel gruppo. Dipende da noi il passaggio del turno, rendere orgoglioso il nostro pubblico perché avremo dato il massimo. Lo conoscono tutti il Barcellona di Messi. Dovremo essere squadra, più del solito per limitarli il più possibile. Proveremo a fargli male, abbiamo preparato bene la partita. Dovremo essere aggressivi».

LAUTARO – «Luis è uno dei migliori attaccanti del mondo, Lautaro lo vedo da vicino adesso e penso sia cresciuto tantissimo perché si sente importante a livello fisico e poi è nelle condizioni di farlo. Se è sulla bocca di tante squadre è perché sta bene, ora è all’Inter che è una delle migliori formazioni del mondo e sta crescendo. Siamo felici di averlo con noi ma ha tutte le qualità per crescere e per migliorarsi, speriamo che continui così dando il massimo sul campo aiutando la squadra coi suoi gol. Lui sa cosa serve alla squadra per migliorare»