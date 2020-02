Conferenza stampa Inzaghi: «Genoa? Partita non semplice. Acerbi da valutare»

Ecco l’intervento in conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Genoa Lazio: le parole del tecnico biancoceleste

Simone Inzaghi ha presentato Genoa-Lazio nella consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore.

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DEL TECNICO

GENOA – «Sarà una partita non semplice contro una squadra che ha fatto 8 punti in 4 gare, hanno un allenatore che gli ha dato un’ottima organizzazione. A Marassi dobbiamo sempre fare grandi gare, lo scorso anno vincevamo 1-0 ma non finì nel migliore dei modi. Domani non ci saranno Lulic e Luiz Felipe, Acerbi lo valuteremo, perchè ha avuto un problemino giovedì».