Conferenza stampa Inzaghi: «Caicedo da valutare. Ecco il nostro obiettivo»

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari.

CAGLIARI – «La gara di domani sarà molto insidiosa. Il Cagliari sta raccogliendo pochi punti, ma sta svolgendo buone prove. Ci aspettiamo i sardi con un modulo speculare al nostro».

ASSENZE – «Con una gara a settimana possiamo lavorare maggiormente nello specifico. Dal post lockdown abbiamo giocato sempre una volta ogni tre giorni. Domani

Patric, Cataldi, Luiz Felipe e Strakosha non ci saranno. Oggi valuterò Caicedo e Radu».

OBIETTIVO – «Il nostro obiettivo è qualificarci ancora in Champions League. Abbiamo perso qualche punto per le tante difficoltà che abbiamo affrontato, non dobbiamo mollare continuando a pedalare».

