Lazio, Inzaghi: «Ho visto qualcosa di speciale. Spero in lui per domani»

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Roma. Le sue parole.

DERBY – «Sappiamo cosa vuol dire un derby per la città di Roma. Sarà una gara importantissima per noi, dobbiamo dare continuità alle ultime due vittorie. Determinate gare le abbiamo svolte bene. In questa settimana ho visto negli occhi dei ragazzi la consapevolezza dell’importanza della sfida che andranno a disputare. Dovremo mettere in campo il cuore per i tifosi che ci guarderanno da casa».

LA GARA – «Stiamo preparando questa gara nei minimi dettagli. In questa settimana abbiamo avuto due giorni in più per lavorare, ci stiamo focalizzando sulle due fasi di gioco».

LULIC – «Sono molto contento per lui, sta rientrando nel migliore dei modi. Per noi è fondamentale, spero di poter puntare su di lui già domani».

