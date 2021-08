Italiano: «Vlahovic? Problema che non esiste ma dipenderà da lui»

Vincenzo Italiano interviene in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Cosenza: le sue dichiarazioni

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Cosenza.

STATO DI FORMA NAZIONALI – «Amrabat deve ancora fare differenziato, Kouamé si allena con noi da tre giorni. Li aspettiamo. Domani andrà in campo chi penso possa dare qualcosa in più a livello di crescita e proposta. Penso che in questo momento possa accadere di tutto, nulla è scontato. Chi andrà in campo dovrà dare il massimo».

VLAHOVIC – «In allenamento ha sempre la solita fame. Il mercato è imprevedibile, ma per come lo vedo tutti i giorni io penso che il problema Vlahovic non esista. Ha sempre voglia, è un trascinatore. E’ anche un mercato strano, ma io mi limito a dire che lui spinge sempre forte. Su Vlahovic non ho mai chiesto garanzie, mi ha sempre impressionato e sapevo di venire ad allenare un giocatore forte. Adesso dipende dalla volontà del ragazzo, ma ripeto, lo vedo concentrato».

COPPA ITALIA – «Penso che diventa sempre una competizione importante, il Cosenza è in costruzione ma noi dobbiamo essere propositivi al massimo e cercare di onorare il torneo nel migliore dei modi».