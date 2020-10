Verona, Juric: «Affrontiamo la Juve come le altre. Kalinic conquisti il posto»

Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa verso la gara contro la Juventus. Ecco le parole del tecnico del Verona

LA SQUADRA – «Barak è arrivato, oggi si è allenato da solo e domani dovrebbe allenarsi con il gruppo. Vedremo come sta, se può essere utilizzato per qualche minuto. Veloso? Kalinic? Per attaccanti così, che vivono di esplosività, ci vuole un po' di tempo. Poi vediamo se conquista il posto, che non è regalato. La mia idea è inserirlo gradualmente».

LA GARA – «Abbiamo uno stile di gioco definito, ci abbiamo lavorato tanto l’anno scorso, e adesso siamo ripartiti con questa idea e interpreti diversi. Ma l’idea è affrontare la Juve come affrontiamo le altre, poi ovviamente vediamo».