Conferenza stampa Mancini: «Verratti in dubbio. Bulgaria? Dispiaciuti, non preoccupati»

Il c.t. dell’Italia Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Svizzera

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita in casa della Svizzera valevole per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022.

CONDIZIONI SQUADRA – «Stanno tutti abbastanza bene, solo Verratti è in dubbio perché ha subito un colpo al ginocchio; domattina lo valutiamo. Abbiamo bisogno di calciatori che siano pronti perché sarà una partita importante».

PRIME DIFFICOLTA – «Siamo stati dispiaciuti, ma se domani facciamo la stessa prestazione fatta con la Bulgaria vinciamo. Non siamo preoccupati, ma dispiaciuti».

PELLEGRINI CENTROCAMPISTA – «Per noi Lorenzo è importante perché può fare più ruoli, sia davanti che interno e potrebbe giocare anche al posto di Verratti a partita in corso. Io, però, penso sia più un calciatore offensivo».

VINCERE CON I CAMBI – «Tutte le volte che abbiamo fatto cambi di formazione, la prestazione è stata sempre dello stesso livello o addirittura è migliorata. Tutti devono dare il loro apporto, soprattutto domani perché siamo a inizio stagione».