Conferenza stampa Mihajlovic: «Pirlo conosce tutti i nostri segreti»

Sinisa Mihajlovic ha parlato alla vigilia di Juventus-Bologna

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match dell’Allianz Stadium contro la Juventus.

PIRLO – «Sono contento per lui ma ora lui sa tutti i nostri segreti perché gli ho fatto lezione. Dovremo cambiare in fase di possesso e non possesso. Io quando parlo dico tutto, non nascondo nulla. Lui dopo mi ha mandato il messaggio dicendomi che è stata una bellissima lezione. Sa tutti i nostri segreti, dovrò cambiare qualcosa».