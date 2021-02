Conferenza stampa Mihajlovic: «Orsolini out per scelta tecnica»

Sinisa Mihajlovic parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma. Ecco le dichiarazioni del tecnico del Bologna

PARMA E BENEVENTO DECISIVE – «Sono abituato a pensare una partita alla volta, ci aspettano due gare alla nostra portata nelle quali dobbiamo scende in campo con lo stesso atteggiamento delle scorse gare con Juve e Milan. Vogliamo migliorare e non possiamo accontentarci di fare la prestazione, servono i risultati. Domani a Parma cercheremo di fare la nostra partita mettendo in campo la nostra solita mentalità. Come ho già detto, dobbiamo fare più attenzione ai dettagli e minimizzare gli errori. Sono fiducioso».

TOMIYASU – «Tomiyasu può fare bene tutti e quattro i ruoli difensivi. Valuteremo di partita in partita sulla base di come stanno fisicamente anche gli altri giocatori. Analizziamo il gioco gli avversari e vediamo come creargli difficoltà… Ora abbiamo l’imbarazzo della scelta».

ANTOV – «È appena arrivato ma ho già notato che ha grande personalità, mi piace. È un ragazzo sveglio, intelligente, e si sa adattare facilmente. In Bulgaria lo chiamano wonder kid. Dovrà ancora lavorare per adattarsi al meglio ma è un giovane che ha tutte le capacità per farlo. Qui non sarà un numero, è un giocatore di prospettiva. Prima che concludessimo la trattativa ho sentito Petrovic il quale mi ha parlato bene del ragazzo».

NIANG – «Non parlo di giocatori che non alleno. Dico solo che la colpa non è nostra, ma non aggiungo altro. Sicuramente il problema è stato più dal punto di vista umano che calcistico».

ORSOLINI E SKOV OLSEN – «Skov Olsen giocherà domani. L’infortunio lo ha fermato in un buon momento. Ora è pronto e voglio provarlo dall’inizio, merita di giocare. Credo che sia un giocatore che ha grandi margini di crescita, deve solo migliorare dal punto di vista caratteriale. Orsolini in questi giorni si è allenato e fisicamente sta bene. Sono tutti ragazzi da cui mi aspetto di più per questo è giusto intercambiarli. Riccardo domani andrà in panchina per scelta tecnica non per il problema fisico che ha accusato in settimana. Attenzione, non è una bocciatura, ma un modo per tenerli sotto pressione».