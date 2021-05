Conferenza stampa Pirlo: «Bella reazione, ci siamo aiutati nonostante le difficoltà» – VIDEO

Andrea Pirlo ha parlato alla vigilia di Juventus-Inter

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Derby d’Italia contro l’Inter.

LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24

SASSUOLO JUVE – «Abbiamo fatto una partita da squadra, nonostante venissimo da una sconfitta brutta col Milan. C’è stata una bella reazione: ci siamo aiutati, anche nelle difficoltà abbiamo giocato tutti insieme e questo è stato l’aspetto più positivo».

DIFESA – «Alex Sandro no di sicuro, perché è squalificato e giocherà sicuramente. Gli altri vedremo, dobbiamo recuperare energia e quindi la cosa più importante è recuperare».

ADATTATO ALLA JUVE – «Volevo dire che mi sono adattato alle caratteristiche dei giocatori. Hai in mente un certo tipo di gioco, ma i giocatori che hai disposizione non ti permettono di fare quello che hai in testa. Così devono fare tutti gli allenatori: non puoi decidere tu o inventarti dei giocatori, ma metterli nelle posizioni in cui rendono di più».