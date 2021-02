Conferenza stampa Prandelli: «Abbiamo spirito e idee di gioco, ci mancano i risultati»

Cesare Prandelli ha parlato alla vigilia di Fiorentina-Spezia

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro lo Spezia.

PRESTAZIONI – «Le prestazioni ci sono state ma purtroppo anche degli errori che hanno condizionato il risultato. Ci mancano dei punti tra Torino e Sampdoria, dobbiamo essere più precisi nel leggere le situazioni in fase difensiva».

SPEZIA – «Domani in campo dobbiamo buttare ancora più determinazione e rabbia dopo le ultime gare. La squadra ha dimostrato di avere spirito e un’idea di gioco. Siamo obbligati a fare una grande prestazione contro una squadra che gioca un gran calcio, forse il migliore d’Italia in questo momento. Ci sono delle preoccupazioni ma ogni gara ha la sua storia. Complimenti a Italiano che è riuscito a dare una continuità di gioco importante ma noi abbiamo l’obbligo di fare la gara per provare a prendere i tre punti».

RIBERY – «Frank sta cercando di recuperare, ha il suo protocollo. Spesso gli dico che l’importante è che sia la testa ad essere positiva. Sta cercando di recuperare al 100%».