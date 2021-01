Conferenza stampa Prandelli: «Nuovo stadio? Follia italiana»

Cesare Prandelli ha parlato alla viglia di Napoli-Fiorentina

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta del Maradona contro il Napoli. Tra gli argomenti trattati, anche quello legato alle difficoltà della società per il nuovo stadio.

NUOVO STADIO – «Lo stadio può essere una sconfitta per il calcio italiano e per chi viene in Italia per investire, è una follia. L’importante è che Rocco non perda l’entusiasmo e l’energia che ha perché sarebbe un autogol clamoroso. Abbiamo la fortuna di aver trovato una persona con valori importanti. Se arriva un personaggio che vuole costruire la “casa” della Fiorentina è un valore aggiunto per una società già gloriosa, con queste strutture la Fiorentina diventa una squadra da Europa perché i giocatori scelgono squadre che hanno una visione precisa del futuro».

COMMISSO A NAPOLI – «La presenza della proprietà è importante per tutti, quando non c’è Rocco siamo rappresentati bene da Barone e Pradè. La presenza di Rocco è importante, quando ci sono queste presenze i giocatori sanno di dover avere più attenzione, mi auguro possa rimanere il più a lungo possibile».

KOUAME – «Ho sempre speso delle parole che rappresentano il calciatore: è serio e motivato. L’allenatore e lo staff sono lì proprio per migliorarlo. Sui tempi dello smarcamento, il primo controllo e l’attacco alla porta. Se lui si sente un attaccante deve partecipare alla fase realizzativa. Penso che si possa considerare un attaccante moderno che può fare la punta in profondità ma anche sull’esterno da dove può raggiungere la porta segnando anche 10-15 gol».