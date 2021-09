Rueda (ct Colombia): «Cuadrado e Ospina? La FIFA è dalla nostra parte»

Reinaldo Rueda, ct della Colombia, ha parlato della situazione dei calciatori delle squadre di Serie A impegnati con la nazionale

Reinaldo Rueda, ct della Colombia, parla della situazione dei calciatori delle squadre di Serie A impegnati in nazionale, come Cuadrado ed Ospina in dubbio per il ritorno in tempo utile per Napoli-Juve.

«Tutti i calciatori che giocano in Europa sono in contatto quotidiano con i loro club. Noi ci auguriamo di poter concludere questo turno di qualificazioni con tutti a disposizione ma è una situazione delicata. Dobbiamo pensare anche al bene dei club, ma la Fifa è dalla nostra parte».