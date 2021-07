Conferenza stampa Rui Patricio: « E’ un orgoglio rappresentare questa squadra»

Conferenza stampa Rui Patricio: le parole del nuovo portiere della Roma che si presenta a tifosi e giornalisti

Rui Patricio parla in conferenza stampa presentandosi come nuovo portiere della Roma. Le sue parole riportate da vocegiallorossa.it.

PERCHE LA ROMA – «Sono orgoglioso dell’interesse della Roma, tutti sanno la grandezza di questo club e per quali titoli lotta. Voglio dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi».

PROBLEMI ALLA PORTA GIALLOROSSA – «Non è né una motivazione, né una pressione. Un calciatore che va in una squadra deve fare il suo meglio e deve mantenere le aspettative. Io sono arrivato qui come ero arrivato al Wolverhampton, motivato e desideroso di crescere».

COSTRUZIONE DAL BASSO – «Per un portiere è importante lavorare su ogni aspetto, sul gioco con i piedi, ma non solo. È importante recepire le idee del mister, prima lo si fa e meglio è per la squadra. Un portiere deve lavorare sia il gioco coi piedi che altri fattori, come il gioco con le mani e il posizionamento. È importante lavorarci ogni giorno».

MOURINHO – «Quando ho accettato di venire alla Roma l’ho fatto per l’importanza della squadra, ma anche per lavorare con Mourinho. È importante per me difendere la grandezza di questo club e anche lavorare con questo allenatore».

INDICAZIONI DI MOURINHO – «Sono qui solo da 5 giorni, non ho avuto modo di capire molto quello che vorrà. Sicuramente la comunicazione è importante, sto imparando le parole chiave per dare istruzione alla difesa».