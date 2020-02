Conferenza stampa Sarri: «Champions League un peso? Più pressione in Italia»

L’intervento di Maurizio Sarri nella conferenza stampa alla vigilia di Olympique Lione Juventus: le parole dell’allenatore

Alla vigilia della sfida degli ottavi di Champions League tra Olympique Lione e Juventus, Maurizio Sarri ha presentato la gara in conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico dal Groupama Stadium.

CORONAVIRUS – «La mia opinione è che il virus è un problema europeo, non italiano. In Italia abbiamo fatto 3500 tamponi, abbiamo un certo numero di positivi, in Francia ne avete fatti 300. I nostri tifosi hanno tutto il diritto di essere qui. Tutte le autorità hanno il dovere di contenerlo e di risolverlo».

CHAMPIONS LEAGUE – «La Champions League un peso? Sento più il peso quando giochiamo a livello italiano. Abbiamo il dovere di arrivare primi per mille motivi. In Europa fate finta di nulla ma ci sono squadre che hanno una potenza superiore alla nostra. Siamo fra le 10-12 squadre che hanno questo obiettivo-sogno. E’ molto più pesante come responsabilità giocare in Italia. La Champions League è un sogno. Per il panorama italiano è difficilissimo. Penso che siamo molto fortunati a poterlo inseguire».