Conferenza stampa Sarri: «Se la Lazio continua così, c’è poco da fare»

L’intervento in conferenza stampa di Sarri: l’analisi del tecnico dopo la sconfitta della Supercoppa italiana della Juventus contro la Lazio

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha commentato il momento di forma incredibile della Lazio, fresca vincitrice della Supercoppa italiana. Ecco le dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa.

«Io ho sempre vinto contro la Lazio prima… E ora non credo che i miei si facciano condizionare da due partite. Può darsi che ora abbiano una condizione fisica superiore, magari tra due o tre mesi li portiamo via di peso dal campo. Sono in un momento magico: poi se continuano così, c’è poco da fare per tutti».