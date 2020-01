Conferenza stampa Sarri: «Coppa Italia? Arrivare in fondo è un obiettivo»

Conferenza stampa Sarri: ecco le parole del tecnico bianconero allla vigilia della gara di Coppa Italia contro l’Udinese

Maurizio Sarri ha parlato alla vigilia della gara di Coppa Italia contro l’Udinese. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

LA GARA – «Veniamo da una partita, 3 giorni fa, in cui abbiamo speso tante energie nervose e mentali. Il nostro obiettivo è di arrivare fino in fondo in Coppa Italia perciò troveremo le motivazioni giuste per ricaricare le batterie. I tre attaccanti sono tutti in buone condizioni. Cristiano Ronaldo sta bene ed è in un momento straordinario. Buffon penso che giocherà».

DEMIRAL – «Dispiace tantissimo per Merih Demiral. In un momento così speciale, dopo essere cresciuto tantissimo, dimostrando di essere un giocatore da Juve, e dopo aver segnato il primo gol».