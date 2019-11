Conferenza stampa Semplici: «Vogliamo fare la partita e vincere»

Conferenza stampa Semplici, ecco le parole dell’allenatore della Spal per presentare il match contro il Genoa

Leonardo Semplici, allenatore della Spal, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro il Genoa. Ecco le dichiarazioni del tecnico:

SQUADRA – «Sarà una SPAL in palla che vorrà fare la partita e portare a casa punti importanti contro una squadra difficile e di valore. Dovremo scendere in campo per fare una grande prestazione. Per quanto riguarda il modulo, deciderò con lo staff».

GENOA – «Loro hanno fatto molto bene il possesso palla contro Napoli e Juve. Dovremo fare una partita di grande attenzione e aggressione, limitando il loro palleggio. Poi bisognerà controbatterli con alcune ripartenze, continuando a fare quanto di buono messo in mostra nelle scorse partite. Solo attraverso questo possiamo ottenere il risultato che vogliamo».

INFORTUNI – «Strefezza è pienamente recuperato. Petagna uguale. Stanno bene e sono a disposizione, così come lo è Jankovic. Di Francesco. Si allena a pieno regime con noi già da due settimane. Domani vedremo se dall’ inizio o a partita in corso potrà essere utile alla causa. Di sicuro è un’arma in più».