Conferenza stampa Spalletti: «Ogni gara un viaggio, con il Bologna chiedo questo»

Conferenza stampa Spalletti, il tecnico del Napoli parla alla vigilia del match contro il Bologna: le sue dichiarazioni

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza alla vigilia del match tra Napoli e Bologna.

BOLOGNA – «Ogni gara è un viaggio verso l’ignoto, dobbiamo essere bravi a renderlo prevedibile. Può sembrare faticoso ma c’è da riprendere ogni volta la palla e portarla in cima al campo. Il calcio funziona così, ogni volta devi ripartire e fare lo stesso anche se può sembrarti inutile o faticoso, ma per la mia squadra sembra eccitante, si sente viva riportando lì la palla».

PUNTI DI FORZA – «Mi sembra la voglia di contagiarsi della forza dei compagni, ho visto robe bellissime in fase di aiuto per il compagno, sarebbe bello sentirsi dentro quell’atteggiamento da non poterne fare a meno, ti dà la vera forza del gruppo. Tutti vogliono dare di più per contagiare l’altro compagno, quello dopo fa lo stesso e così via».