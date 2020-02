Conferenza stampa Thorup: «La Roma non ci farà giocare»

Conferenza stampa Thorup: il tecnico del Gent analizza la gara di ritorno di Europa League contro la Roma

Il tecnico del Gent Jess Thorup è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match di Europa League contro la Roma: «Se qualcuno qualche mese fa mi avesse detto che avremmo fatto questa partita, avrei pensato che sarebbe stato difficile. Dopo la partita della scorsa settimana siamo rimasti delusi. Abbiamo giocato bene ed è un peccato non aver fatto gol. Siamo ambiziosi e abbiamo chiare aspettative e vediamo delle possibilità domani. Sarà difficile e dovremo fare gol. La Roma non potrà segnare sennò noi ne dovremo fare 3. Dovremo essere preparati e avere una buona mentalità. Siamo la migliore squadra belga. Giochiamo per tutto il Belgio e vogliamo dimostrare di passare a uno step superiore».

Sulla condizione fisica della squadra: «Durante il weekend alcuni calciatori avevano dei problemi, oggi c’erano tutti tranne Ngadeu. Siamo pronti e la squadra è in forma. È una situazione ideale per un allenatore. Depoitre? Sta meglio, abbiamo parlato con i medici ed è pronto».

Sulla strategia anti Roma: «Non mi sembra il momento giusto per parlare di tattica. Dovremo far gol. Anche se dovessimo segnare all’80’ poi potremmo farne un altro dopo. Ci basta un gol, non serve forzare le situazioni. Detto ciò la Roma resta un’ottima squadra e bisogna essere intelligenti».

Sugli avversari: «Che Roma mi aspetto? Se avessi la risposta sarebbe facile per domani. Conoscendo le squadre italiane non lasceranno la possibilità di farci giocare. Questo non cambierà il modo di giocare da parte nostro», riporta tuttomercatoweb.com.