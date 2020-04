Coni e Politecnico di Torino, arriva lo studio «Sport in sicurezza» per il Governo. Il documento di 400 pagine per ripartire

Ben 404 pagine per poter aiutare il Governo a decidere sullo Sport. Il ministro Vincenzo Spadafora – come si legge sulle colonne dell’edizione odierna di Tuttosport – ha ricevuto lo studio effettuato dal Politecnico di Torino in collaborazione con il CONI.

All’interno sono stati esaminati i fattori di rischio per ben 387 discipline. Il dottor Pezzoli: «Ricominciare con metodo, altrimenti è inutile. Grande lavoro innovativo da parte del Coni».