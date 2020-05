CONI, Malagò: «C’è egoismo da parte di tutti i presidenti di A? Sì»

Giovanni Malagò, Presidente del Coni, è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia. Ecco le sue parole

Giovanni Malagò, Presidente del Coni, è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia. Ecco le sue parole:

«C’è egoismo da parte di tutti i presidenti dei Serie A sul fatto di voler giocare o no? Si, tutti hanno in qualche modo un condizionamento da una posizione di classifica, non mi sento di dire che ci sono buoni e cattivi. Playoff e playout come piano B del calcio? Non si può pensare che o il campionato parte e finisce oppure non so cosa succede. O tutto o niente. Questa è la mia idea del tutto personale».