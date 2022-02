Conseguenze guerra Ucraina, quattro ipotesi per la finale di Champions a Londra

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Come conseguenza della guerra in Ucraina, l’UEFA è pronta a spostare la finale di Champions a Londra. Quattro stadi in lizza

Come riferito da Sky Sports UK, l’UEFA sta valutando quattro stadi per ospitare la finale di Champions League, che dovrebbe disputarsi a Londra come conseguenza della guerra in Ucraina.

Che la finale rimanga assegnata a San Pietroburgo è ormai da escludere. In corsa, invece, ci sono Tottenham Hotspur Stadium, Wembley, Emirates e London Stadium.