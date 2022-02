Conseguenze guerra Ucraina, niente finale di Champions a San Pietroburgo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’UEFA pronta a negare a San Pietroburgo la finale di Champions League. La decisione del massimo organo calcistico europeo

Come riferito da Associated Press, l’UEFA è pronta a togliere San Pietroburgo come sede della prossima finale di Champions League.

Una conseguenza inevitabile della guerra che si sta scatenando in Ucraina dopo l’invasione russa delle scorse ore. Situazione che verrà ratificata nel comitato esecutivo straordinario convocato per domani.