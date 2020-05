Consiglio Federale, si parte alle ore 12.00: idea playoff e playout per poter accorciare la stagione. Si deciderà anche quando ripartire?

Verrà messo un punto a tutta questa situazione? Forse. Tra pochi minuti prenderà il via il Consiglio Federale per poter decidere come e quando ripartire. Il tema principale rimane ovviamente quello dei playoff e dei playout.

Alle ore 12.00 i club si collegheranno in videoconferenza per poter decidere come far proseguire la stagione. La nuova data imposta da Gravina fa slittare le ipotesi precedentemente fatte, dunque ci saranno diversi cambiamenti e molte discussioni sui tempi e le modalità.