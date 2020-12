Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro lo Shakhtar

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

ATTEGGIAMENTO – «La squadra ha fatto ciò che doveva fare. È incredibile non aver saputo fare un gol tra andata e ritorno tra lo Shakhtar. Ma non parliamo di mancanza di cattiveria. Se non segni, non vinci. C’è delusione perché potevamo passare il turno con un gol».

EUROPA – «Le valutazioni verranno fatte a freddo, in maniera serena. È inutile parlarne ora. Non siamo stati fortunati tra arbitri e VAR, mi sento di doverlo dire. Non ci hanno rispettato».

CAMBI – «Sanchez è entrato a venti minuti dalla fine, ci saremmo sbilanciati se fosse entrato prima. Lautaro aveva finito le energie, mentre in mezzo il campo i calciatori erano quelli. Ho preferito mettere una punta in più anziché sostituire Gagliardini con Eriksen».

GIOCO – «Non ci sono problemi. Chi gioca contro di noi cambia sistema di gioco. Noi abbiamo un piano B, ma non voglio renderlo pubblico altrimenti ci copiano pure quello».