Conte a Dazn: «Banda? Mi sono precipitato in campo gridando per i soccorsi. Vi spiego i miei cambi»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta stasera in campionato contro il Lecce

Intervenuto nel corso del postpartita di Napoli Lecce, il tecnico dei partenopei, Antonio Conte, ha analizzato così la sconfitta rimediata nel 29° turno del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

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600 PANCHINE – «Sono contento di aver raggiunto questo traguardo delle 600 panchine. Non sono uno che guarda le statistiche e non vado a leggere queste cose, preferisco concentrarmi sul lavoro da fare. Scoprire questa media punti è importante e stare davanti a grandi allenatori non può che riempirmi di soddisfazione».

MALORE BANDA – «Stavo preparando la barriera per la punizione. Mi trovo sulla stessa linea e ad un certo punto ho visto che si stava accasciando e mi sono preoccupato quando ho visto che metteva la mano sul petto. Mi sono precipitato sul campo gridando per i soccorsi. Abbiamo vissuto nel tempo altre situazioni simili e non le auguriamo a nessuno. Mi auguro stia bene e stiamo parlando di un ragazzo a modo, auguriamo il meglio a lui e alla famiglia».

ANALISI – «Durante una partita, ci sono diverse chiavi di lettura. Partiamo da un presupposto: stiamo parlando di recuperi di giocatori che sono stati fuori 4-5 mesi. Non possiamo pensare che possano tornare subito in campo nelle migliori delle condizioni. Oggi siamo partiti con Anguissa titolare insieme a Gilmour e Elmas più avanti. Ho cambiato perché sono giocatori forti ma che devono ritrovarsi e riabituarsi ai ritmi. I ragazzi devono avere fiducia, il bene comune deve essere il Napoli. Ho a che fare con ragazzi seri e preparati: oggi ho fatto delle scelte, ho fatto dei cambi nell’intervallo. McTominay fuori da un mese, De Bruyne da quattro: tutti vogliono giocare ma dobbiamo dosare tutto. Dobbiamo raggiungere la qualificazione in Champions: per noi è importante».

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