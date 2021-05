Inter, Conte: «Scudetto dedicato a me stesso. Qui ho capito alcune cose»

Antonio Conte parla della stagione appena conclusa e del suo futuro all’Inter: ecco le dichiarazioni del tecnico dell’Inter

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Inter Tv. Le sue parole.

SCUDETTO – «Questo Scudetto lo dedico a me stesso. Ho dovuto tirare tutto fuori da dentro di me. In certi momenti dubiti anche di te stesso. Ma sono stato bravo a resistere ai dubbi. Siamo stati tutti bravi. Anche il sottoscritto. Quando lavori nell’Inter capisci certe cose. Aver vinto qui mi ha dato soddisfazione. Sacrificio e lavoro è unica arma per vincere. Siamo stati bravi: io, giocatori e club. Questo scudetto lo colloco tra le imprese fatte. Perché non era semplice. Mi sono messo in grande discussione venendo all’Inter. Per nove anni aveva vinto solo la Juve e le altre avevano guardato. Abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Non è semplice».

SQUADRA – «I giocatori sanno che con me sul campo non si scherza. In campo bisogna lavorare, essere seri e dare tutto. Ma fuori dal campo sono un’altra persona, ognuno di noi ha lati più simpatici fuori dal campo. E’ veramente bello lavorare con questi ragazzi, si è creata alchimia».

