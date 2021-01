Inter, Conte: «Vale di più dei tre punti, abbiamo sentito il sangue» – VIDEO

Antonio Conte arringa i suoi ragazzi dopo la vittoria sulla Juventus: ecco le parole del tecnico dell’Inter sulla gara – VIDEO

Antonio Conte elogia la sua Inter dopo la vittoria contro la Juventus.

«Abbiamo grandissimo rispetto nei confronti della Juve che per 9 anni ha dominato in senso assoluto in Italia e vuole farlo per il decimo anno. Confrontando la gara con quelle dello scorso anno in cui abbiamo perso, avevo chiesto ai ragazzi di iniziare a sentire il sangue a livello sportivo dove ti giochi molto di più rispetto ai 3 punti».