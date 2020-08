Conte e il secondo posto: «L’Inter ha meritato gli 82 punti»

Antonio Conte ha fatto un bilancio della prima stagione sulla panchina dell’Inter: le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha sottolineato la buona stagione disputata dai nerazzurri in attesa della sfida di Europa League contro il Getafe

«Penso che alla fine la squadra abbia raccolto i punti che ha meritato, anche se più volte ho detto che in campionato puoi seminare poco e raccogliere tanto o viceversa. Noi abbiamo raccolto qualcosa in meno, ma è giusto aver chiuso con 82 punti in classifica. È stato un buon campionato, con progressi importanti sotto tutti i punti di vista e ora arriviamo a giocarci questa competizione».