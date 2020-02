Conte: «Eriksen può fare molto di più. Io penso al bene dell’Inter, altri…»

L’intervento di Antonio Conte dopo la vittoria dell’Inter sul campo del Ludogorets ai sedicesimi di finale di Europa League

Ecco le parole di Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport dopo il trionfo in Europa League sul Ludogorets.

PARTITA – «Il primo tempo ha avuto ritmi bassissimi, ci siamo adeguati alla situazione. Nella ripresa abbiamo cambiato intensità e pressione, il giro palla è stato più veloce e abbiamo trovato il gol e diverse situazioni da gol».

CAMBI NEL SISTEMA DI GIOCO – «Proviamo soluzioni a partita in corso per cercare alternative. Vediamo di volta in volta quale può essere quella migliore per alternare durante la partita e dare cambiamenti, fermo restando che la costante sono le due punte».

ERIKSEN – «Lui deve lavorare, ne ha bisogno. Penso possa fare molto meglio di quello che si è visto oggi. Son contento per lui, il gol dà sempre fiducia. Deve ritrovare il ritmo che l ha contraddistinto in passato col Tottenham. ancora non ha trovato la giusta condizione fisica però siamo tranquilli, non abbiamo ansia. Non può diventare un problema. Io penso al bene dell’Inter, mentre altri pensano alle novità e a qualcosa di diverso…».

HANDANOVIC – «E’ una situazione che controlliamo di giorno in giorno, valuteremo. Abbiamo fiducia in Padelli, ma quando Samir sarà pronto, riprenderà il suo posto».