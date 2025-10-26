Conte Marotta, scintille anche fuori onda: dopo il botta e risposta in TV, Beppe ricorda un vecchio episodio e lancia una nuova frecciata. Il retroscena clamoroso

Conte Marotta, il duello non si ferma al botta e risposta in TV: fuori onda il presidente nerazzurro rievoca vecchi episodi e piazza una stoccata

L’Inter non ci sta e fa sentire la propria voce. La sconfitta per 3-1 al “Maradona” contro il Napoli ha lasciato strascichi pesanti, non solo per il risultato, ma soprattutto per la gestione arbitrale di alcuni episodi chiave. La dirigenza nerazzurra, memore di decisioni ritenute penalizzanti anche nella corsa scudetto della passata stagione, ha scelto di esporsi subito in maniera pubblica.

A prendere posizione è stato direttamente il presidente Beppe Marotta, che ha puntato il dito contro l’episodio che ha sbloccato la gara: il rigore concesso al Napoli nel primo tempo. Le contestazioni interiste si muovono su due fronti: da un lato, il metodo con cui arbitro e VAR hanno gestito la decisione; dall’altro, la reale entità del contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo. Un episodio arrivato intorno alla mezz’ora che ha inevitabilmente indirizzato la partita, pur lasciando all’Inter tempo e modo per reagire. E infatti la reazione c’è stata, veemente ma sfortunata: due legni hanno negato il pareggio prima dell’intervallo. Nella ripresa, però, il Napoli ha preso il sopravvento, approfittando anche di una difesa nerazzurra apparsa vulnerabile.

Il nervosismo non si è placato nemmeno dopo il triplice fischio. Marotta ha toccato anche il tema dello screzio tra Antonio Conte e Lautaro Martinez, ma è stata soprattutto la sua uscita sugli arbitri a irritare il tecnico del Napoli. Conte ha replicato criticando l’intervento del presidente interista, sostenendo che avrebbe dovuto lasciare spazio ai protagonisti del campo.

Marotta non ha risposto davanti alle telecamere, ma a microfoni spenti ha ribattuto definendo Conte «smemorato». Come riportato dal Corriere dello Sport, il presidente nerazzurro ha ricordato come lo stesso Conte, ai tempi della panchina interista, dopo una sconfitta con il Borussia Dortmund, si fosse lamentato pubblicamente per la mancata difesa da parte della dirigenza. Vecchie ruggini tra ex juventini, che però – secondo altre fonti – si sarebbero comunque stemperate in un saluto cordiale.

LEGGI ANCHE – Lautaro Martínez Conte: le origini del dissidio tra il capitano nerazzurro e l’attuale tecnico del Napoli

