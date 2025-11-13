Conte Napoli, il tecnico è a Torino in attesa di ritornare in terra partenopea. E spunta una ipotesi da tenere in considerazione

Conte Napoli, clima incandescente: il tecnico salta l’allenamento e cresce la tensione. Le dimissioni non sono assolutamente da escludere

Clima tesissimo in casa Napoli. L’allenatore Antonio Conte non ha diretto l’allenamento di ieri a Castel Volturno, alimentando ulteriormente le voci di malumore che circondano la squadra dopo la pesante sconfitta di Bologna. Tutti si aspettavano un confronto immediato tra tecnico e giocatori, magari un faccia a faccia per chiarire le dure parole pronunciate dal mister nel post-partita. Invece, Conte non si è presentato al centro sportivo.

A prendere in mano la situazione sono stati il vice Cristian Stellini e il dirigente Gabriele Oriali, chiamati a gestire una seduta di lavoro segnata da imbarazzo e tensione. Solo nel tardo pomeriggio, la società ha pubblicato un comunicato ufficiale, parlando di un “permesso personale” concesso all’allenatore. Ma la versione non ha convinto del tutto tifosi e addetti ai lavori: il “pit-stop” di Conte Napoli, in un momento così delicato, appare quanto meno singolare.

Un’assenza che fa discutere: Stellini guida un allenamento “soft”

Secondo alcune ricostruzioni, non sarebbe la prima volta che Conte si concede una breve pausa durante le soste di campionato. Tuttavia, la decisione di allontanarsi proprio ora — con la squadra in difficoltà e il morale sotto i tacchi — sorprende per il suo tempismo. Il tecnico si trova a Torino, insieme alla famiglia, mentre a Castel Volturno l’atmosfera resta pesante.

Senza i dieci giocatori impegnati con le nazionali e senza il leader in panchina, Stellini ha optato per una seduta leggera, durata poco più di un’ora. Un cambio di tono evidente rispetto alla consueta intensità imposta da Conte, forse anche per calmare un gruppo che lamenta carichi di lavoro troppo duri.

De Laurentiis media e prova a ricompattare l’ambiente

L’assenza di Conte sarebbe stata autorizzata direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis, che avrebbe invitato il tecnico a prendersi qualche giorno per ritrovare lucidità. Dopo la rabbia esplosa a Bologna — con frasi al vetriolo come “Io non accompagno un morto” — il patron ha preferito smorzare i toni e proteggere il progetto tecnico.

Ufficialmente, la società esclude ogni ipotesi di cambio in panchina. Tuttavia, resta l’incognita sul futuro di Conte , che pretende una reazione immediata dal gruppo. Se alla ripresa degli allenamenti non arriveranno segnali di riscatto, le dimissioni — ora solo un’ipotesi — potrebbero trasformarsi in realtà. Il weekend del 17 novembre sarà decisivo per capire se Conte continuerà a guidare la nave azzurra o se si aprirà un nuovo capitolo.