Conte: «Possibile revisione progetto se la curva dei contagi sarà positiva»

Le dichiarazioni del Presidente Conte da Piacenza: ecco le parole del Premier sull’emergenza Coronavirus e sulle nuove misure

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rilasciato nuove dichiarazioni da Piacenza in merito ai nuovi provvedimenti del Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

«Stanno migliorando un po’ ovunque gli indici della curva epidemiologica ma dobbiamo continuare a monitorare. Liberarci dal virus chiederà ancora tempo e servirà la consapevolezza di affrontare un rischio calcolato. Serve gradualità nelle procedure. Dal 4 maggio tanti lavoratori riprenderanno a lavorare, ci saranno maggiori spostamenti, ma abbiamo un piano nazionale strutturato sulla base delle informazioni che arrivano dal territorio che ci permetteranno di tenere sotto controllo. Non dobbiamo escludere che la curva torni a salire ma saremo pronti ad intervenire. Le informazioni ci permetteranno di agire in maniera tempestiva. Le critiche? Un giorno vengo accusato di decisionismo e un altro di aver ascoltato troppo il pensiero altrui. Da quando è iniziata questa emergenza il governo si è mosso con un percorso molto chiaro, che si muove in maniera dichiarata su basi scientifiche. Noi stiamo seguendo un percorso che si base di criteri precisi a differenza di altri paesi dove si apre e si chiude. Noi ci auguriamo che attraversando questa fase 2 la curva del contagio rimanga sotto controllo. Se dovesse accadere saremo disponibili a rivedere le nostre riflessioni: se dovesse essere particolarmente favorevole la curva del contagio non posso escludere di rivedere il nostro progetto».