Fino a lunedì Antonio Conte sarà il tecnico dei Blues, dopodiché subentrerà Maurizio Sarri come nuovo allenatore del Chelsea

C’è ma non si vede. Lo strano caso di Antonio Conte allenatore del Chelsea. Nel giorno del raduno dei blues a Cobham, la situazione è surreale: rosa ridotta all’osso per la presenza di molti giocatori negli ultimi atti del Mondiale russo e uno staff tecnico in uscita, ma costretto a presenziare al ritorno, seppur a ranghi ridotti, della squadra. In campo si sono visti solamente undici calciatori – Fabregas, Zappacosta, Drinkwater, Barkley, Ampadu, Pedro, Alonso, David Luiz, Emerson Palmieri, Morata, Aina -, allenati da un preparatore dello staff inglese del Chelsea, ma né Conte, né alcun componente del suo team di lavoro è stato fotografato e compare nelle foto della giornata di oggi pubblicate sul sito ufficiale del club. Gli undici Blues hanno fatto jogging e ginnastica. La preparazione vera comincerà lunedì.

E lunedì dovrebbe arrivare il doppio annuncio: esonero di Conte e arruolamento di Maurizio Sarri. La situazione è molto chiara, Sarri aspetta soltanto l’ok definitivo per allenare il Chelsea. Ma la trattativa non si è ancora sbloccata. De Laurentiis sta aspettando l’offerta giusta per liberare l’allenatore, ma le parti stanno ancora lavorando per trovare un accordo. E’ una situazione di stallo. Conte, intanto, ha ripreso la stagione da dove l’aveva finita, cioè a Londra. E a Cobham, nel centro sportivo del Chelsea. In attesa di conoscere il futuro di Maurizio Sarri.