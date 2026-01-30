Conte si è superato, li ha chiusi fuori dallo spogliatoio: cacciati via

Due innesti sono sempre più fuori dai piani del tecnico: Conte ormai ha deciso sul loro futuro e li manda via

Il momento del Napoli è uno dei più difficili, data l’eliminazione dalla Champions League rimediata mercoledì scorso. Il Napoli è infatti l’unica squadra italiana uscita ufficialmente dalla competizione. La sconfitta subita in casa contro il Chelsea ha definito il percorso europeo della squadra di Antonio Conte: in otto giornate il Napoli ha collezionato quattro sconfitte, due pareggi e due vittorie, un andamento che non ha giovato ai partenopei e che ha portato all’ultima battuta d’arresto, chiudendo definitivamente il cammino in Champions League.

È pur vero che il Napoli è arrivato alla sfida con più di qualche problema, dati i numerosi infortuni. Un vero e proprio nodo che ha attanagliato la rosa di Conte sin dall’inizio della stagione, con tante assenze che hanno senza dubbio debilitato la squadra non solo dal punto di vista della qualità, ma anche dei risultati. L’infermeria del Napoli è stata spesso piena e l’allenatore si è trovato più volte in emergenza, costretto a soluzioni forzate per mantenere comunque un livello competitivo, pagando però una situazione che sembra non trovare fine.

Ora il Napoli dovrà concentrarsi esclusivamente sul campionato, con l’obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions League attraverso il piazzamento in Serie A, senza dimenticare anche la Coppa Italia. Le uniche due competizioni in cui i partenopei sono ancora in corsa, dopo aver conquistato la Supercoppa italiana lo scorso dicembre. Tuttavia, il clima a Napoli non sembra dei migliori, alla luce della pesante eliminazione europea e della sconfitta nel big match contro la Juventus, che ha ulteriormente aumentato il malcontento nell’ambiente.

In questo contesto, il malumore sembra essersi ripercosso anche all’interno dello spogliatoio, tanto che Antonio Conte avrebbe già preso alcune decisioni sul futuro di diversi elementi della rosa che non gradisce pienamente.

Napoli, sono fuori dai piani di Conte: spogliatoio stravolto

Il Napoli, infatti, ha una vera e propria emergenza in infermeria: sono ben 12 i calciatori indisponibili, sui quali Conte non ha potuto contare nella sfida di mercoledì sera contro il Chelsea. Di questi, alcuni sono infortunati come Milinkovic-Savic, Rahmani, Gilmour, Anguissa, De Bruyne, Neres e Politano, mentre tre sono esclusi dalla lista UEFA, ovvero Marianucci, Mazzocchi e Giovane.

Una situazione che ha ancora una volta obbligato Conte a compiere scelte forzate. Da una parte ha potuto riabbracciare Meret, tornato titolare tra i pali, dall’altra ha dovuto fare i conti con il nuovo impiego di Vergara, che sta sfruttando le numerose assenze per ritagliarsi sempre più spazio. Resta però evidente come manchino elementi fondamentali all’interno del sistema di gioco dell’allenatore.

In questo scenario emergono due situazioni particolari: secondo quanto raccolto da Tuttosport, Marianucci e Ambrosino sarebbero ormai considerati dei veri e propri corpi estranei all’organico di Conte. Il primo non è stato inserito nella lista UEFA, mentre il secondo è completamente fuori rosa. Entrambi si allenano spesso a parte ed è evidente come non facciano più parte del progetto azzurro.

Al momento le preoccupazioni di Conte sono altre, ma qualora questi giocatori non dovessero rientrare nelle grazie del tecnico, il pugno duro nei loro confronti potrebbe presto trovare una concreta applicazione.