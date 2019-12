Conte Zazzaroni: parla l’autore dell’e-mail, Salvo24

Potrebbe essere arrivato alla conclusione il caso legato ad Antonio Conte e Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport

Il caso relativo alla lettera su Il Corriere dello Sport nei confronti di Conte sembra essere arrivata ad un punto di svolta. L’autore dell’email, Salvo24, è stato intervistato dal quotidiano sportivo.

SALVO24 – «Ancora non capisco. Non volevo offendere Conte dandogli dell’esaurito. Forse avrei potuto definirlo tarantolato, per come si agita in campo ma nel linguaggio del tifoso, “esaurito” ha un significato ben diverso. C’entrano lo stress, la tensione, le pressioni, il modo di porsi. L’altro giorno mi sono scusato con Cucci, il maestro, e con lei per il casino che vi ho procurato. Lo ripeto: mai mi sarei immaginato un effetto del genere».