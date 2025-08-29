Convocati Atalanta, assente Ederson: ritorna quel giocatore per la trasferta di Parma - Calcio News 24

Atalanta News
Convocati Atalanta, assente Ederson: ritorna quel giocatore per la trasferta di Parma
Convocati Atalanta, assente Ederson e ritorna di nuovo Sulemana per potenziare il centrocampo. La lista
Sono 23 i calciatori convocati da mister Ivan Jurić per Parma-Atalanta, gara della 2ª giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma sabato 30 agosto alle ore 18.30 allo stadio di Tardini di Parma.
Assenti Ederson, Bakker e Kolasinac. Ritorna invece tra le fila atalantine Ibrahim Sulemana per potenziare il centrocampo.
– Ahanor Honest (69)
– Bellanova Raoul (16)
– Bernasconi Lorenzo (47)
– Bonfanti Giovanni (94)
– Brescianini Marco (44)
– Carnesecchi Marco (29)
– De Ketelaere Charles (17)
– de Roon Marten (15)
– Djimsiti Berat (19)
– Hien Isak (4)
– Kossounou Odilon (3)
– Krstović Nikola (90)
– Maldini Daniel (70)
– Pašalić Mario (8)
– Rossi Francesco (31)
– Samardžić Lazar (10)
– Scalvini Giorgio (42)
– Scamacca Gianluca (9)
– Sportiello Marco (57)
– Sulemana Ibrahim (6)
– Sulemana Kamaldeen (7)
– Zalewski Nicola (59)
– Zappacosta Davide (77)
