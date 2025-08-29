 Convocati Atalanta, assente Ederson: ritorna quel giocatore per la trasferta di Parma - Calcio News 24
Connect with us

Atalanta News

Convocati Atalanta, assente Ederson: ritorna quel giocatore per la trasferta di Parma

Avatar di Filippo Davide Di Santo

Published

3 ore ago

on

By

ederson

Convocati Atalanta, assente Ederson e ritorna di nuovo Sulemana per potenziare il centrocampo. La lista

Sono 23 i calciatori convocati da mister Ivan Jurić per Parma-Atalanta, gara della 2ª giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma sabato 30 agosto alle ore 18.30 allo stadio di Tardini di Parma.

Assenti Ederson, Bakker e Kolasinac. Ritorna invece tra le fila atalantine Ibrahim Sulemana per potenziare il centrocampo.

– Ahanor Honest (69)

– Bellanova Raoul (16)

– Bernasconi Lorenzo (47)

– Bonfanti Giovanni (94)

– Brescianini Marco (44)

– Carnesecchi Marco (29)

– De Ketelaere Charles (17)

– de Roon Marten (15)

– Djimsiti Berat (19)

– Hien Isak (4)

– Kossounou Odilon (3)

– Krstović Nikola (90)

– Maldini Daniel (70)

– Pašalić Mario (8)

– Rossi Francesco (31)

– Samardžić Lazar (10)

– Scalvini Giorgio (42)

– Scamacca Gianluca (9)

– Sportiello Marco (57)

– Sulemana Ibrahim (6)

– Sulemana Kamaldeen (7)

– Zalewski Nicola (59)

– Zappacosta Davide (77)

Related Topics:

Atalanta News

Juric pre Parma Atalanta: «Ederson a Parma non ci sarà. Contento per Scamacca e su Lookman e De Ketelaere…»

Avatar di Filippo Davide Di Santo

Published

5 ore ago

on

29 Agosto 2025

By

Atalanta-Juventus amichevole
Continue Reading

Atalanta News

Biglietti Parma Atalanta, tutte le informazioni sul Settore Ospiti del Tardini

Avatar di Filippo Davide Di Santo

Published

1 giorno ago

on

28 Agosto 2025

By

atalanta tifo
Continue Reading