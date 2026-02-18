Connect with us

Convocati Bologna per il Brann, le scelte di Italiano: l’elenco completo. C’è un assente

2 ore ago

Italiano

Convocati Bologna per il Brann, le scelte di Italiano: l’elenco completo. C’è un assente: ecco i calciatori a disposizione per il match di Europa League

Sono ventitré i guerrieri scelti da Vincenzo Italiano per la spedizione nordica. Il Bologna è pronto a volare in Norvegia per l’andata del playoff di Europa League contro il Brann, una tappa fondamentale per il cammino continentale dei Felsinei. Il tecnico siciliano ha diramato la lista dei convocati per la delicata trasferta, dovendo però rinunciare ad alcune pedine importanti dello scacchiere difensivo.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Non sarà della partita Charalampos Lykogiannis: il terzino sinistro greco è rimasto ai box a causa di un infortunio che lo rende indisponibile. Assenti invece per motivi regolamentari l’esperto capitano Lorenzo De Silvestri e il centrale norvegese Torbjørn Heggem, entrambi esclusi dalla lista UEFA consegnata a inizio mese. I Rossoblù cercheranno di ipotecare la qualificazione affidandosi al resto del gruppo a disposizione.

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski
Difensori: Casale, Heggem, Lucumi, Joao Mario, Miranda, Vitik, Zortea
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe

