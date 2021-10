Convocati Cagliari per il Bologna: 4 rientri per Mazzarri in vista della gara di domani sera contro la formazione emiliana

Walter Mazzarri ha diramato l’elenco dei convocati del Cagliari per la trasferta di Bologna.

Hanno svolto dei lavori parziali con il gruppo Caceres, Godin, Nandez, Strootman. Out Keita per una tonsillite. Non convocati anche gli infortunati Ceter, Dalbert, Walukiewicz.