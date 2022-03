Convocati Italia Under 21: 5 esordi tra gli azzurrini. I giocatori a disposizione del ct Paolo Nicolato

Paolo Nicolato, ct dell’Italia Under 21, ha diramato l’elenco dei convocati per le partite contro Montenegro e Bosnia, importanti per la qualificazione all’Europeo di categoria. Prima volta per Mattia Viti dell’Empoli, Antonio Candela del Cesena, Edoardo Bove della Roma,Nicolò Cambiaghi del Pordenone e Gianluca Gaetano della Cremonese.

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Plizzari (Lecce), Stefano Turati (Reggina).

Difensori: Raoul Bellanova (Cagliari), Antonio Candela (Cesena), Simone Canestrelli (Crotone), Matteo Lovato (Cagliari), Kaleb Okoli (Cremonese), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Monza), Giacomo Quagliata (Heracles Almelo), Mattia Viti (Empoli).

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Alessandro Cortinovis (Reggina), Salvatore Esposito (Spal), Nicolò Fagioli (Cremonese), Manolo Portanova (Genoa), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Genoa), Iyenoma Destiny Udogie (Udinese).

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Pordenone), Matteo Cancellieri (Hellas Verona), Lorenzo Colombo (Spal), Gianluca Gaetano (Cremonese), Lorenzo Lucca (Pisa), Emanuel Vignato (Bologna), Kelvin K. Yeboah (Genoa).