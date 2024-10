Convocati Juve, troppi giocatori bianconeri fermi ai box. La lista completa per la sfida contro lo Stoccarda

Convocati Juve per la sfida contro lo Stoccarda: confermati due rientri per Thiago Motta, la lista completa per il match di Champions League

Tramite i propri canali ufficiali, la Juve ha reso nota la lista dei convocati per il match contro lo Stoccarda in Champions League, in programma oggi alle 21.00 all’Allianz Stadium. Tornano Conceicao dopo la squalifica in campionato e McKennie. Ancora ai box Koopmeiners, Nico Gonzalez e Milik e assente anche il lungodegente Bremer, alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni. Fuori anche Arthur, regolarmente inserito in lista UEFA ma non a disposizione per la sfida di oggi.

1 Perin

4 Gatti

5 Locatelli

6 Danilo

7 Conceicao

9 Vlahovic

10 Yildiz

15 Kalulu

16 McKennie

17 Adzic

19 Thuram

21 Fagioli

22 Weah

23 Pinsoglio

26 Douglas Luiz

27 Cambiaso

32 Cabal

37 Savona

38 Daffara

40 Rouhi

51 Mbangula