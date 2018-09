Convocati Juventus, assente Kean. Un rientro importante per Allegri

Convocati Juventus, Allegri ne sceglie 19 per il Bologna: assente Moise Kean per una reazione allergica. Ritorna Barzagli

Quanta sfortuna per Moise Kean, il giovane attaccante della Juventus salterà la sfida di domani contro il Bologna. E pensare che proprio oggi in conferenza stampa il tecnico Massimiliano Allegri aveva parlato di un suo possibile ingresso a partita in corso nella sfida di domani. La Juventus attende il Bologna di Pippo Inzaghi nella sfida del mercoledì sera valida come giornata del turno infrasettimanale del campionato di Serie A. E per la gara di domani Allegri può contare sul rientro di Andrea Barzagli in difesa, anche se la lista delle defezioni è molto lunga.

La Juve ha bisogno dei tre punti per mantenere il vantaggio sul Napoli in vista dello scontro diretto di sabato prossimo. Quest’oggi si è tenuta la conferenza stampa del tecnico e l’allenamento della vigilia. Al termine della seduta Allegri ha diramato l’elenco dei 19 calciatori convocati per la gara contro la formazione di Pippo Inzaghi. Torna Barzagli, mentre saranno assenti gli infortunati Spinazzola, De Sciglio, Khedira e Douglas Costa. Assente anche Kean per una reazione allergica.

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio

Difensori: Chiellini, Benatia, Barzagli, Alex Sandro, Bonucci, Cancelo, Rugani

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Cuadrado, Emre Can, Bentancur

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Mandzukic, Bernardeschi