Convocati Lazio per il Benevento: due rientri importanti

La Lazio oggi affronta il Benevento all’Olimpico per inseguire il sogno Champions League: in panchina ancora assente Simone Inzaghi, positivo al Covid. Tornano in lista Correa e Lazzari, assente Caicedo per squalifica.

PORTIERI: Alia, Reina, Strakosha.

DIFENSORI: Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu.

CENTROCAMPISTI: Akpa Akrpo, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira.

ATTACCANTI: Correa, Immobile, Muriqi.

