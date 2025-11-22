 Convocati Parma, Cuesta annuncia i giocatori per il Verona!
Connect with us

Parma News

Convocati Parma, Cuesta annuncia i 23 giocatori per la sfida contro il Verona: due importanti rientri per il crociati e la prima volta di Guaita

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Carlos Cuesta

Convocati Parma, Cuesta ha annuncia la lista per il match di domani contro il Verona: due importanti rientri e la prima volta di Guaita

Il Parma di Carlos Cuesta è pronto per affrontare il Verona nella sfida di domani alle 12.30 al Bentegodi valida per la dodicesima giornata di campionato. Per la partita, il tecnico ha convocato 23 giocatori, tra cui l’ultimo arrivato, il portiere Guaita, che si prepara alla sua prima apparizione con i gialloblù. Tornano anche Ondrejka e Oristanio, entrambi rientrati dopo il periodo di assenza.

Nessuna sorpresas tra gli assenti, dunque, per la formazione emiliana che domani affronterà una gara fondamentale per la lotta salvezza con l’obiettivo di allungare sulla zona retrocessione e più in particolare sull’ultimo posto, occupato al momento proprio dal Verona, agganciato a 6 punti dalla Fiorentina dopo il pareggio dei viola sul campo della Juventus.

Ecco l’elenco completo dei convocati per il Parma:

Portieri: Corvi, Guaita, Rinaldi
Difensori: Britschgi, Conde, Delprato, Løvik, Trabucchi, Troilo, Valenti, Valeri
Centrocampisti: Begić, Bernabé, Cremaschi, Estevez, Hernani Jr, Keita, Ordoñez, Sørensen
Attaccanti: Almqvist, Benedyczak, Cutrone, Djurić, Ondrejka, Oristanio, Pellegrino

Related Topics:

Calciomercato

Calciomercato Parma, adesso è ufficiale! I ducali annunciano il nuovo portiere Vicente Guaita: il comunicato ufficiale

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

11 ore ago

on

22 Novembre 2025

By

calciomercato Parma tifosi
Continue Reading

Parma News

Parma, ancora una tegola per Cuesta: si fa male questo giocatore. Il tecnico dei Ducali è in emergenza in difesa

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 giorni ago

on

20 Novembre 2025

By

Carlos Cuesta
Continue Reading