Convocati Parma per la sfida contro il Milan: ecco le scelte di Cuesta per il match di questa sera
Dopo la seduta di rifinitura svolta questa mattina al Mutti Training Center di Collecchio, il tecnico Carlos Cuesta ha diramato la lista dei convocati: saranno 25 i giocatori a disposizione per la sfida contro il Milan, in programma sabato 8 novembre alle ore 20:45 allo stadio Ennio Tardini.
Il match rientra nell’undicesima giornata di Serie A Enilive e rappresenta un banco di prova importante per i gialloblù, chiamati a confermare quanto di buono mostrato nelle ultime uscite.
CONVOCATI PARMA
Portieri: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 31 Suzuki.
Difensori: 27 Britschgi, 15 Delprato, 18 Løvik, 3 Ndiaye, 63 Trabucchi, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.
Centrocampisti: 19 Begić, 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 23 Hernani Jr, 16 Keita, 79 Konate, 65 Plicco, 22 Sørensen, 77 Tigani.
Attaccanti: 7 Benedyczak, 75 Cardinali, 32 Cutrone, 30 Djurić, 9 Pellegrino.
