Convocati Sampdoria per il ritiro: i blucerchiati chiamati da Giampaolo

Convocati Sampdoria per il ritiro il Alta Valle Camonica: i blucerchiati chiamati da Giampaolo

Secondo e ultimo giorno di lavoro a Bogliasco per la Sampdoria in questa fase pre-ritiro. I blucerchiati di Marco Giampaolo si sono suddivisi tra palestra al mattino e una sessione pomeridiana atletico-tecnica sul campo 2 del Mugnaini.

Domani, sabato, è prevista nel primo pomeriggio la partenza alla volta di Ponte di Legno. In attesa di Bartosz Bereszynski, Tomas Rincon e Morten Thorsby, sono 29 i convocati dal tecnico doriano per il ritiro in Alta Valle Camonica. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia, Tantalocchi.

Difensori: Augello, Colley, Depaoli, Farabegoli, Ferrari, Murillo, Murru, Somma.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Léris, Malagrida, Sabiri, Trimboli, Verre, Viera, Yepes.

Attaccanti: Bonazzoli, Caputo, De Luca, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Stoppa.